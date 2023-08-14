Правозащитники Эфиопии выразили обеспокоенность продолжающимся конфликтом в Амхаре

По данным комиссии по правам человека страны, обстрелы тяжелой артиллерии в Бахр-Даре, Гондэре и других городах региона привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и повреждению жилых районов

ПРЕТОРИЯ, 14 августа. /ТАСС/. Комиссия по правам человека Эфиопии выразила обеспокоенность продолжающимся конфликтом между федеральными силами и местными ополченцами в штате Амхара. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Согласно заявлению органа, к нему поступают жалобы в связи с нарушением прав человека в ходе этого конфликта. По данным комиссии, обстрелы тяжелой артиллерии в Бахр-Даре, Гондэре и других городах региона привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и повреждению жилых районов. В заявлении указывается, что в ходе беспорядков нападению подвергались полицейские участки и тюрьмы, была также нарушена работа региональной администрации, некоторые чиновники погибли.

Комиссия призывает конфликтующие стороны принять шаги по деэскалации и придерживаться соблюдения прав человека. Кроме того, она обращается к ООН, Африканскому союзу, Межправительственной организации по развитию (IGAD) и международному сообществу с просьбой поддержать диалог между конфликтующими сторонами.

4 августа федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в штате Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами. Решение было принято по просьбе властей штата. Посольство России в Эфиопии 9 августа предупредило граждан РФ о необходимости временно воздержаться от поездок в Амхару по причине небезопасной обстановки там.

Вооруженные столкновения начались в штате Амхара после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.