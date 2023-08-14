Узбекистан и США намерены найти новые формы взаимодействия по Транскаспийскому коридору

Представители Минтранса Узбекистана, агентства USAID и посольства США подчеркнули важную роль этого коридора в развитии международной торговли между Европой и Азией

ТАШКЕНТ, 14 августа. /ТАСС/. Узбекистан и Соединенные Штаты намерены найти новые формы взаимодействия в использовании Транскаспийского коридора, связывающего Китай, страны Закавказья и Европы. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Узбекистана.

По ее данным, 14 августа эти вопросы обсуждали в Ташкенте представители Минтранса республики, американского агентства USAID и посольства США.

"Стороны обсудили возможности развития интермодальных и мультимодальных трансграничных и транзитных транспортных услуг между Центральной Азией и Европейским союзом, создания новых форм взаимодействия по Транскаспийскому коридору", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в ходе встречи ее участники подчеркивали важную роль этого транспортного коридора в развитии международной торговли между Европой и Азией.

Ранее на саммите Центральная Азия - ЕС в Чолпон-Ате о необходимости использования потенциала Транскаспийского транспортного коридора говорил президент Шавкат Мирзиёев.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию, Черное море и далее в страны Европы.