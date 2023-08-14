Белоруссия и Россия обсудили военное взаимодействие в интересах третьих стран

Стороны также обсудили перспективные проекты сотрудничества в космической сфере

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Руководители Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России на форуме "Армия-2023" обсудили взаимодействие в интересах третьих стран. Об этом сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома.

"Проведена встреча председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым, в рамках которой стороны обсудили текущее взаимодействие, в том числе в интересах третьих стран, а также отметили необходимость более тесного сотрудничества в сложившейся геополитической обстановке", - говорится в сообщении. На встрече "рассмотрены вопросы корректировки действующей нормативной правовой базы в сфере военно-технического сотрудничества".

Также Пантус провел переговоры с заместителем генерального директора Роскосмоса Сергеем Александровым. "Стороны обсудили перспективные проекты сотрудничества в космической сфере", - уточнили в пресс-службе.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.