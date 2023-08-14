Компартия Греции потребовала опубликовать соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Газета Kathimerini ранее сообщила, что Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности

АФИНЫ, 14 августа. /ТАСС/. Коммунистическая партия Греции (КПГ) обеспокоена сообщениями о планах греческого правительства подписать документ о гарантиях безопасности для Украины и требует опубликовать содержание этого "опасного соглашения". Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ЦК КПГ.

"Вовлечение Греции в конфликт между НАТО и Россией на Украине переходит на более высокий и опасный для нашего народа уровень, о чем свидетельствуют сообщения, согласно которым правительство Греции, реализуя в качестве члена альянса недавние решения-указания НАТО, готовится подписать соглашение с украинским реакционным правительством [президента Владимира] Зеленского", - говорится в документе.

Как считает политсила, благодарность украинского лидера премьеру Греции Кириакосу Мицотакису доказывает, что греческое правительство, проводя линию на обновление стратегических интересов буржуазного класса и претендуя на заслуги своих союзников по НАТО, еще сильнее вовлекает греческий народ в масштабный конфликт на Украине.

"Каково содержание этой опасной сделки? Каковы в результате обязательства для нашей страны? Каковы так называемые "гарантии безопасности" для Украины? Все это важнейшие вопросы, на которые правительство должно дать ответ", - подчеркнула Компартия.

Ранее греческая газета Kathimerini сообщила, что Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности. По словам издания, Афины и Киев недавно провели прямые переговоры, чтобы заключить двустороннее соглашение, результатом которого станет своего рода обязательство со стороны Греции предоставить гарантии безопасности в нескольких секторах, а не только в обороне. Газета отметила, что в этих контактах принимают участие и американцы. По данным издания, долгосрочные цели включают восстановление Украины и ее включение в западноевропейские экономические структуры. Одной из обсуждаемых тем является энергетическая безопасность Украины. Существующие структуры в северной Греции (Трансадриатический газопровод), трубопроводы-коннекторы и расширяющиеся мощности греческого порта Александруполис имеют решающее значение при обсуждении вопроса об энергетической независимости Украины от РФ, пояснила газета.

По ее словам, при этом приоритетом является продолжение поддержки боеспособности Украины. Потребности этой страны известны и в основном включают противовоздушную оборону, артиллерию, бронетехнику и истребительную авиацию. Потребность в стабильных поставках боеприпасов (155-мм снаряды) рассматривается в Афинах как возможность для расширения работы греческих оборонных компаний, сообщило издание.

Соглашения о гарантиях безопасности

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что, как надеются в Киеве, первые двусторонние договоры о гарантиях безопасности с европейскими странами будут заключены до конца текущего года. По словам Ермака, к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, принятой Группой семи (G7) на полях саммита НАТО в Вильнюсе, присоединились уже 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Ермак сообщил, что Украина и Великобритания уже начали переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Ранее сообщалось, что аналогичные переговоры Украина проводит с США.

Зеленский в распространенном 12 августа видео поблагодарил правительство Мицотакиса за то, что Греция присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины, став 14-й страной.

Группа семи на полях саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля в Вильнюсе, приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал.

После принятия декларации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.