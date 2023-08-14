14 августа, 14:13

Расчеты ПВО Белоруссии проведут тактические учения с боевой стрельбой

Как отметили в Минобороны республики, учения станут завершающим этапом полевого выхода

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Белорусские зенитчики проведут тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщили в Минобороны республики.

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования полковника Владимира Белого начались тактические учения с боевой стрельбой 147-го зенитного ракетного полка. В ходе учения военнослужащие совершат боевые пуски, осуществят форсирование водных преград, а также выполнят задачи по противодействию авиации противника и интенсивному использованию беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что учения станут завершающим этапом полевого выхода, во время которого военнослужащие полка в течение нескольких недель на практике закрепляли знания и оттачивали профессиональные навыки с учетом опыта проведения специальной военной операции России на Украине.

147-й зенитный ракетный полк дислоцируется в Бобруйске Могилевской области. 

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