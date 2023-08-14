Лидеры Египта, Иордании и Палестины осудили Израиль за эскалацию ситуации в регионе

По их мнению, действия еврейского государства "ущемляют права всего палестинского народа, нарушают нормы международного права, подрывают согласованное на международном уровне решение о создании двух государств и ведут к разжиганию насилия и распространению хаоса"

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Участники трехсторонней египетско-палестино-иорданской встречи на высшем уровне выступили с осуждением действий Израиля, которые приводят к эскалации ситуации в регионе. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита, который приняли президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, руководитель Палестины Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II в городе Эль-Аламейн на средиземноморском побережье.

"Лидеры осудили незаконные действия Израиля, которые ущемляют права всего палестинского народа, нарушают нормы международного права, подрывают согласованное на международном уровне решение о создании двух государств и ведут к разжиганию насилия и распространению хаоса", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице канцелярии египетского лидера в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Участники встречи потребовали, чтобы Израиль "прекратил поселенческую деятельность, конфискацию палестинских земель, насильственное перемещение палестинского народа из своих домов". Кроме того, руководители трех стран "осудили нарушение правового и исторического статус-кво Иерусалима и его святынь".

"Лидеры подчеркнули, что Израиль должен выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом, достигнутыми в том числе с палестинской стороной международными договоренностями, а также соглашениями, которые были приняты по итогам встреч в [иорданском городе] Акаба и [египетском] Шарм-эш-Шейхе", - отмечается в коммюнике. Участники встречи подтвердили намерение "продолжать прикладывать усилия вместе с мировыми державами и всеми заинтересованными сторонами для возрождения серьезного мирного процесса" и призвали международное сообщество поддержать его.

Предыдущая встреча лидеров Египта, Иордании и Палестины по палестинскому вопросу в таком формате прошла 16 января.