14 августа, 14:40

Болгарские таможенники конфисковали более 145 кг марихуаны на границе с Турцией

Ее стоимость составила около €1,15 млн

СОФИЯ, 14 августа /ТАСС/. Болгарские таможенники конфисковали более 145 кг марихуаны стоимостью около 2,3 млн левов (около €1,15 млн) на контрольно-пропускном пункте "Капитан Андреево" на границе с Турцией.

Как сообщает в пресс-служба таможни, 135 пакетов с наркотическим веществом весом 145,11 кг были обнаружены при проверке грузовика, перевозившего химикаты через Болгарию в Турцию.

Водитель автомобиля, 54-летний мужчина, имеющий австрийское гражданство, арестован, он обвинен в попытке контрабанды наркотиков. Проводится расследование происшествия. 

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БолгарияТурция
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