Глава МИД Дании принес извинения алжирскому коллеге по поводу акций с сожжением Корана

Ларс Лёкке Расмуссен осудил эти действия, "противоречащие традициям гостеприимства, открытости и толерантности датского общества"

ТАСС, 14 августа. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ходе телефонного разговора с главой алжирского МИД Ахмедом Аттафом выразил сожаление и принес извинения в связи с акциями с сожжением экземпляров Корана в Копенгагене перед зданиями посольств мусульманских стран, в том числе Алжира.

"Глава датской дипломатии осудил эти действия, противоречащие традициям гостеприимства, открытости и толерантности датского общества", - говорится в коммюнике МИД Алжира.

Расмуссен также сообщил Аттафу, что датское правительство вносит последние изменения в законопроект, направленный на прекращение практики сожжения священной книги.

В конце июля представители праворадикальной группы "Датские патриоты" сожгли Коран перед зданиями посольств нескольких мусульманских стран. МИД Дании в связи с этим заявлял, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения.