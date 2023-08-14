14 августа, 14:56

Глава МИД Дании принес извинения алжирскому коллеге по поводу акций с сожжением Корана

Ларс Лёкке Расмуссен осудил эти действия, "противоречащие традициям гостеприимства, открытости и толерантности датского общества"

ТАСС, 14 августа. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ходе телефонного разговора с главой алжирского МИД Ахмедом Аттафом выразил сожаление и принес извинения в связи с акциями с сожжением экземпляров Корана в Копенгагене перед зданиями посольств мусульманских стран, в том числе Алжира.

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"Глава датской дипломатии осудил эти действия, противоречащие традициям гостеприимства, открытости и толерантности датского общества", - говорится в коммюнике МИД Алжира.

Расмуссен также сообщил Аттафу, что датское правительство вносит последние изменения в законопроект, направленный на прекращение практики сожжения священной книги.

В конце июля представители праворадикальной группы "Датские патриоты" сожгли Коран перед зданиями посольств нескольких мусульманских стран. МИД Дании в связи с этим заявлял, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. 

Теги:
АлжирДанияРасмуссен, Ларс Лёкке
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