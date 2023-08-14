В оппозиции ФРГ обвинили Шольца в желании договориться с Россией по Украине

Внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Норберт Рётген считает, что об этом говорит нежелание правительства Германии поставлять Украине ракеты Taurus

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Норберт Рётген (ХДС) считает, что нежелание правительства ФРГ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus может быть связано со стремлением в какой-то момент договориться с Россией по Украине.

"Канцлер [Олаф] Шольц до сегодняшнего дня упрямо отказывался определять победу Украины как цель германской политики", - утверждал Рётген в интервью газете Bild. "Возможно, нежелание поддерживать Украину является результатом внутриполитического расчета, поскольку для него [Шольца] такой путь значительно удобнее", - заметил депутат. Как пояснило издание, прежде всего левое крыло Социал-демократической партии Германии, членом которой является Шольц, выступает против поставок вооружений Украине.

Как считает Рётген, в Ведомстве федерального канцлера и Белом доме некоторые политики, по всей видимости, заинтересованы в том, "чтобы ситуация зашла в тупик". "Украина должна немного отвоевать, но не слишком много. Затем однажды нужно договориться с Россией", - сказал эксперт ХДС. В этой связи он назвал "политически очень опасным" медленное продвижение контрнаступления ВСУ. "Это может привести к тому, что колеблющиеся в Берлине и других западных столицах увидят возможность подтолкнуть Украину к переговорам с Россией", - полагает Рётген.

К дискуссиям по Taurus

В настоящее время в Германии идут ожесточенные дискуссии о необходимости передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, которые Киев в конце мая запросил у Берлина. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ в Берлине 14 мая. За предоставление ракет выступают некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии, оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако большинство социал-демократов пока против.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Власти ФРГ опасаются, что Киев будет использовать Taurus для нанесения ударов по целям на территории РФ. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.