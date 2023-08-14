Глава МИД Израиля впервые за более чем 10 лет отправится с визитом в Латинскую Америку

Эли Коэн посетит Парагвай и Уругвай

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отправляется с дипломатическим визитом в Парагвай и Уругвай, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. В министерстве отметили, что это первый за более чем 10 лет визит главы израильского МИД в Латинскую Америку.

По информации пресс-службы, в столице Парагвая - Асунсьоне - Коэн примет участие в церемонии инаугурации нового президента республики Сантьяго Пеньи, намеченной на 15 августа. "В ходе визита министр Коэн встретится с президентами Парагвая и Уругвая и главами МИД этих стран, а также с высокими официальными лицами других стран Латинской Америки", - отмечается в сообщении.

"Это первый визит министра Коэна в Латинскую Америку с момента вступления в должность (в декабре 2022 года - прим. ТАСС) и первый визит министра иностранных дел Израиля на континент более чем за 10 лет", - добавили в израильском МИД.

Пенья одержал победу на президентских выборах в Парагвае 30 апреля, 44-летний политик станет самым молодым президентом в истории страны. В ходе предвыборной кампании он, в частности, обещал перенести посольство Парагвая в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, как это сделали США в 2018 году.