Зеленский посетил в Донбассе расположение 22-й отдельной механизированной бригады

Президент Украины обсудил с командиром бригады проблемы, "с которыми сталкиваются военнослужащие, и предложения по их решению"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение 22-й отдельной механизированной бригады в Донбассе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

"Посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду, выполняющую боевые задания в составе тактической группы "Адам" оперативно-тактической группировки "Соледар", - сообщил он.

По словам Зеленского, с командиром бригады он обсудил проблемы, "с которыми сталкиваются военнослужащие, и предложения по их решению".

Зеленский также сообщил о посещении командного пункта 5-й отдельной штурмовой бригады, выполняющей боевые задания в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на бахмутском (артемовском) направлении.

В предыдущий раз президент Украины был в Донбассе 29 июля. Тогда он посетил командный пункт Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, побывал в Дружковке, Краматорске, Славянске и Константиновке, находящихся на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.