МИД Армении заявил об актуальности международной миссии в Карабахе

В ведомстве считают, что этот контингент мог бы установить недостоверность заявлений Баку о ситуации в регионе

ЕРЕВАН, 14 августа. /ТАСС/. МИД Армении выступил за отправку в Карабах международной миссии, которая бы установила, как считают в Ереване, недостоверности заявлений Баку о ситуации в регионе.

"В последние дни в Азербайджане резко активизировалось распространение ложной и недостоверной информации, связанной с Арменией. Самый свежий пример - дезинформация о скоплении войск и боеприпасов вдоль армяно-азербайджанской госграницы армянскими вооруженными силами. <...> Предложение Армении о направлении в Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов для выяснения этого вопроса неоднократно отвергалось Азербайджаном. Учитывая продолжающиеся претензии Азербайджана, такая миссия становится более актуальной", - говорится в распространенном заявлении.

В МИД республики считают, что одной из целей кампании, организованной Азербайджаном, является отвлечение внимания международного сообщества от гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. В Ереване уверены, что Баку продолжает нарушать многие договоренности, достигнутые в ходе переговоров по мирному урегулированию. Министерство иностранных дел Армении подчеркивает, что мирная повестка не имеет альтернативы в регионе и подтверждает, что, несмотря на все сложности, есть возможность достижения долгосрочного, стабильного и прочного мира, и призывает Азербайджан воздержаться от всех шагов, направленных на уменьшение этой возможности.