СМИ: самолет турецкой авиакомпании в июле пролетел над территорией Украины

По данным телеканала NRK, он совершал рейс Осло - Анталья

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. /ТАСС/. Самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, совершая рейс из Осло в Анталью, пролетел над территорией Украины. Об этом сообщается на сайте телеканала NRK.

С начала проведения специальной военной операции пассажирские самолеты облетают воздушное пространство Украины.

По информации телеканала, инцидент произошел в июле 2023 года. Самолет, совершавший рейс из Осло в Анталью, из-за погодных условий был вынужден лететь над территорией Украины. Сервис Flightradar24 подтвердил факт пролета над украинской территорией, отмечает NRK.

"Мы понимаем озабоченность этой ситуацией и гарантируем, что активно примем меры для предотвращения таких инцидентов", - приводит телеканал слова представителя BBN Airlines.