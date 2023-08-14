Береговая охрана Греции спасла 20 мигрантов на паруснике у острова Родос

Она также арестовала двух перевозчиков

АФИНЫ, 14 августа. /ТАСС/. Береговая охрана Греции спасла 20 мигрантов, которые находились на паруснике у греческого острова Родос, арестованы два перевозчика. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По его словам, в администрацию порта Родоса поступил сигнал о нахождении парусного судна с пассажирами в морском районе около населенного пункта Архангелос на острове Родос.

"Немедленно в этот район направился катер Береговой охраны, который обнаружил и остановил данный парусник, а потом приступил к безопасному спасению 20 человек (12 мужчин, 4 женщины, 4 ребенка), которых затем доставил на берег", - говорится в сообщении. Были также арестованы два иностранца, которые предположительно являются перевозчиками нелегальных мигрантов. Администрация Центрального порта Родоса, которая проводит предварительное расследование, конфисковала парусник.

Управление охраны и защиты морской границы в сотрудничестве с администрацией родосского порта тщательно анализирует и обрабатывает все появившиеся доказательства и расследует возможное участие арестованных в других делах, а также их сотрудничество с членами организованных преступных группировок, которые занимаются аналогичной незаконной деятельностью, отметило агентство.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывает по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции.