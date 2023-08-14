Эксперт считает, что БРИКС методично разрушает мировой "порядок, основанный на правилах"

Боян Чуков полагает, что коллективный Запад опасается расширения БРИКС и будет всячески ему препятствовать

СОФИЯ, 14 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС стараются выстроить международные отношения на справедливой и равноправной для всех государств основе, подрывая мировой "порядок, основанный на правилах". Об этом в интервью ТАСС в канун саммита объединения заявил эксперт по вопросам международных отношений Боян Чуков.

"БРИКС - организация, методично подрывающая основы мирового порядка, базирующегося на правилах, которые определяет Вашингтон. И этот мир правил сейчас безвозвратно уходит в прошлое, а БРИКС обеспечивает калибровку международных отношений в направлении справедливости и равноправия каждого из государств. Глобальный Юг продолжает противоборство с коллективным Западом, стремясь обеспечить больше возможностей для маневров между глобальными и региональными факторами, ищет дипломатическую независимость и стратегическую автономию. БРИКС обладает исключительно привлекательной возможностью выбирать союзников и имеет хорошие перспективы развития", - отметил Чуков.

Эксперт полагает, что коллективный Запад опасается расширения БРИКС и будет всячески ему препятствовать. "БРИКС не стремится вводить в повестку дня антизападный заряд, но несмотря на это Запад чувствует идущую от него угрозу. Западные лидеры понимают, что их господству над экономическими и международными отношениями скоро придет конец. В связи с этим возник и американо-британский заговор с обвинениями российского лидера Международным уголовным судом, это более чем очевидно. Кампания по дедолларизации, которую возглавляет Россия, их пугает, все большее число стран выбирают национальные валюты для взаимных платежей. А перед дверьми организации выстроилась настоящая очередь из государств, желающих стать ее членами", - считает эксперт по вопросам международных отношений.

Чуков отметил, что благодаря работе в БРИКС ведущие члены организации значительно укрепляют свой международный статус. "Через БРИКС четвертым глобальным фактором в мире после США, России и Китая стала Индия. Пекин в расширении БРИКС видит хорошие возможности реализации своего мегапроекта "Один пояс - один путь". Полагаю, что новые члены БРИКС, а официально выступить в организацию хотят 13 государств, также рассчитывают на укрепление своего положения в международных отношениях. Полагают, что после саммита объединения в Йоханнесбурге мир будет меняться еще более стремительно", - сказал эксперт.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.