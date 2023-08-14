14 августа, 16:15
Попытка госпереворота в Нигере

Афросоюз не может достичь единого мнения о приостановлении членства Нигера в организации

Как сообщил телеканал Al Jazeera, на заседании Совета по вопросам мира и безопасности АС возникли споры между сторонниками дипломатического и военного решения кризиса в республике

РАБАТ, 14 августа. /ТАСС/. Совет по вопросам мира и безопасности Африканского союза (АС) не может прийти к соглашению по вопросу о приостановлении в панафриканской организации членства Нигера.

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В конце июля там произошел военный мятеж, в результате которого был отстранен от власти президент Мохамед Базум.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, на заседании Совета по вопросам мира и безопасности АС возникли споры между сторонниками дипломатического и военного решения кризиса в Нигере. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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