Афросоюз не может достичь единого мнения о приостановлении членства Нигера в организации

Как сообщил телеканал Al Jazeera, на заседании Совета по вопросам мира и безопасности АС возникли споры между сторонниками дипломатического и военного решения кризиса в республике

РАБАТ, 14 августа. /ТАСС/. Совет по вопросам мира и безопасности Африканского союза (АС) не может прийти к соглашению по вопросу о приостановлении в панафриканской организации членства Нигера.

В конце июля там произошел военный мятеж, в результате которого был отстранен от власти президент Мохамед Базум.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, на заседании Совета по вопросам мира и безопасности АС возникли споры между сторонниками дипломатического и военного решения кризиса в Нигере.