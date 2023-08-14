Президент Киргизии подписал закон против пропаганды нетрадиционных отношений среди детей

К информации, вредной для здоровья или развития детей, относятся, в частности, сведения, отрицающие семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения

БИШКЕК, 14 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому в стране вводится запрет на пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики". <...> Закон принят в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков", - говорится в сообщении на сайте президента.

Согласно документу, к информации, вредной для здоровья или развития детей, относятся, в частности, сведения, отрицающие семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и формирующие неуважение к родителям или другим членам семьи. Помимо этого, запрещено распространение среди детей информации, побуждающей к употреблению наркотиков, табачных изделий и алкоголя, а также нанесению вреда самим себе, оправдывающую насилие и противоправное поведение, содержащую нецензурную брань и порнографию.

"За распространение информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, запрещенной для распространения среди детей, в том числе с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") виновные лица будут нести ответственность", - отмечается в сообщении.