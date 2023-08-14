14 августа, 16:18

Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба ВС Белоруссии

Владислава Будика уволили с военной службы в запас по возрасту

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил генерал-майора Владислава Будика от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Владислав Будик уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия", - говорится в сообщении.

На нынешнюю должность Будик был назначен в конце августа прошлого года. До этого он был начальником 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов вооруженных сил. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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