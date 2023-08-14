ECOWAS потребовал немедленного восстановления на посту свергнутого президента Нигера

РАБАТ, 14 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) снова потребовало освобождения свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и его немедленного восстановления в должности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
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"Мы шокированы попыткой военной хунты в Нигере судить президента Базума за государственную измену", - подчеркнули в региональной организации.
По мнению ECOWAS, "попытка привлечь к ответственности президента Базума - это новый провокационный шаг военного совета в Нигере".