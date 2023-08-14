ECOWAS потребовал немедленного восстановления на посту свергнутого президента Нигера

По мнению сообщества, попытка привлечь к ответственности Мохамеда Базума является новым провокационным шагом военного совета в республике

РАБАТ, 14 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) снова потребовало освобождения свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и его немедленного восстановления в должности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Мы шокированы попыткой военной хунты в Нигере судить президента Базума за государственную измену", - подчеркнули в региональной организации.

По мнению ECOWAS, "попытка привлечь к ответственности президента Базума - это новый провокационный шаг военного совета в Нигере".