14 августа, 16:26
Попытка госпереворота в Нигере

ECOWAS потребовал немедленного восстановления на посту свергнутого президента Нигера

По мнению сообщества, попытка привлечь к ответственности Мохамеда Базума является новым провокационным шагом военного совета в республике

РАБАТ, 14 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) снова потребовало освобождения свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и его немедленного восстановления в должности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Читайте также
Готовность к диалогу и нападения террористов. Что известно о происходящем вокруг Нигера

"Мы шокированы попыткой военной хунты в Нигере судить президента Базума за государственную измену", - подчеркнули в региональной организации.

По мнению ECOWAS, "попытка привлечь к ответственности президента Базума - это новый провокационный шаг военного совета в Нигере". 

Теги:
НигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация