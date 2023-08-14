14 августа, 16:39
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили о подготовке армянской стороны к военным провокациям в Карабахе

Как отметили в Минобороны Азербайджана, были выявлены факты размещения в нескольких населенных пунктах Карабахского экономического района боевой техники различного назначения

БАКУ, 14 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в подготовке вооруженных провокаций в Карабахе.

"В последнее время наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований и остатков Вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. Наблюдается подкрепление ими боевых позиций личным составом, боеприпасами, а также подготовка новых рубежей обороны, окопов, долговременных фортификационных сооружений и установка мин", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Кроме того, по утверждению Минобороны, выявлены факты размещения в нескольких населенных пунктах Карабахского экономического района боевой техники различного назначения, в частности, средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также массового вооружения гражданского населения. "Во многих случаях огневые позиции спланировано размещаются вблизи жилых домов", - подчеркивается в заявлении.

В Баку указали, что, несмотря на неоднократное доведение до армянской стороны посредством российского миротворческого контингента требований азербайджанской стороны о прекращении указанной деятельности, "наблюдаются еще большая активизация незаконных армянских вооруженных формирований и подготовка к новым провокациям". В Минобороны возложили всю ответственность за любые возможные события на руководство Армении.

Ранее в понедельник МИД Азербайджана также заявил об интенсификации армянской стороной военно-инженерных работ в Карабахе и подготовке Арменией военной провокации на границе. В заявлении внешнеполитического ведомства, в частности, утверждалось, что наблюдается концентрация вдоль неделитимированной границы с Азербайджаном оружия, боевой техники и личного состава "с целью совершения очередной военной авантюры". 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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