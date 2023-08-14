Белоруссия и Вьетнам заинтересованы в интенсификации контактов в военной сфере

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что международное военное сотрудничество всегда способствовало сближению вооруженных сил разных государств

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Вьетнам заинтересованы в интенсификации контактов и развитии отношений в военной сфере. Об этом по итогам состоявшихся в Москве переговоров глав оборонных ведомств двух стран сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В Москве состоялись переговоры министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром национальной обороны генералом армии Фан Ван Зянгом. Стороны обменялись мнениями о ситуации в области безопасности в мире и о военно-политической обстановке в Европейском регионе. Главы военных ведомств также предметно обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и пути по его дальнейшему развитию. По итогам встречи выражена обоюдная заинтересованность в интенсификации контактов в военной сфере", - говорится в сообщении.

Хренин отметил, что международное военное сотрудничество всегда способствовало сближению вооруженных сил разных государств. "Итоги реализованных совместных мероприятий продемонстрировали это на практике - это и проведение официальных визитов, взаимодействие в сфере военного образования, научной деятельности, а также сотрудничество в рамках ветеранского движения", - приводит пресс-служба белорусского оборонного ведомства слова министра.