Компания - владелец "Сукра Окан" заявила об отсутствии проблем при досмотре судна

Как сообщил представитель компании, по итогам досмотра капитан подписал бумагу о том, что не было причинено "никакого ущерба и повреждений"

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Досмотр судна "Сукра Окан" экипажем корабля "Василий Быков" ВМФ РФ прошел без проблем и не вызвал последствий. Об этом сообщил представитель компании-судовладельца телеканалу CNN.

"Поскольку не было негативных последствий и груз не был изъят, мы решили продолжить путь", - сказал представитель компании, названия которой CNN не уточняет.

CNN при этом указывает, что эта фирма является турецкой, а под флагом Палау судно шло из-за ограничений на регистрацию судов в турецкой юрисдикции. Все 12 членов экипажа судна являются гражданами Турции.

По итогам досмотра, сообщил представитель компании, капитан судна подписал бумагу о том, что не было причинено "никакого ущерба и повреждений". Представитель судовладельца подтвердил, что в ходе продолжавшегося около часа досмотра "не было угроз и каких-либо негативных действий в отношении членов экипажа".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 13 августа экипаж корабля "Василий Быков" ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в порт Измаил.