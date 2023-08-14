14 августа, 16:56
Попытка госпереворота в Нигере

ECOWAS осудило планы мятежников в Нигере начать суд над свергнутым президентом

В сообществе заявили, что продолжают признавать Мохамеда Базума законным президентом страны

ПРЕТОРИЯ, 14 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) осудило намерение мятежников, захвативших власть в Нигере, начать судебное преследование против президента африканской страны Мохамеда Базума.

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"ECOWAS с удивлением узнало о желании отдать президента Нигера Базума под суд по обвинению в государственной измене, - говорится в заявлении сообщества, опубликованном на его портале. - ECOWAS осуждает это намерение, которое представляет собой новую форму провокации".

В заявлении подчеркнуто, что ECOWAS, как и международное сообщество, продолжает признавать Базума законным президентом Нигера, осуждает его задержание и требует немедленного освобождения и восстановления в должности главы государства.

Мятежники объявили 13 августа, что намерены начать судебное преследование против Базума, который был захвачен ими в момент государственного переворота 26 июля. Они утверждают, что имеют доказательства совершения Базумом государственной измены и подрыва внутренней и внешней безопасности Нигера. 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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