14 августа, 16:57

Минкультуры Украины открыло в Киево-Печерской лавре программу реабилитации для военных

Как уточнили в ведомстве, отдельная программа предусмотрена для капелланов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство культуры Украины на фоне продолжающего судебного процесса о выселении монахов канонической церкви из Киево-Печерской лавры открыло на территории обители программу для реабилитации военнослужащих, прошедших боевые действия.

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"В заповеднике "Киево-Печерская лавра" начала действовать уникальная программа для военнослужащих. В рамках программы военные могут находиться на территории заповедника от одного до семи дней. Участникам предлагают культурно-просветительские мероприятия, духовные и религиозные практики, мастер-классы, а также экскурсии. Благодаря общению с духовенством, историками, искусствоведами, археологами, воины могут понять, как преодолевать переживания", - говорится в сообщении на сайте Минкультуры.

Уточняется, что отдельная программа предусмотрена для капелланов. 

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