В Молдавии прокомментировали требование Кишинева о сокращении персонала посольства РФ

По словам вице-председателя парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимира Односталко, республика нуждается в расширении своего консульства в Москве

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Молдавия нуждается в расширении своего консульства в Москве, где очереди из записавшихся на прием граждан растянулись на несколько месяцев. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко, комментируя требование Кишинева о сокращении персонала посольства РФ на 45 человек.

"У нас есть очень много проблем в двусторонних отношениях. Чтобы просто попасть на прием в молдавское консульство в Москве сейчас необходимо записываться на декабрь, и я не говорю об оформлении каких-то документов сейчас. Ситуация сейчас только усугубляется и этот вопрос нельзя оставлять на самотек", - сказал депутат. Он сообщил, что уже подал запрос, чтобы выяснить, сколько молдавских граждан сейчас проживают в России и собирается поднять эту проблему в парламенте.

Ранее российские дипломаты вместе со своими семьями покинули Молдавию, которая потребовала сократить персонал российского посольства до численности представительства республики в Москве - 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные и технические функции. Вице-премьер-министр - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску объяснил это решение подозрениями в "недружественных" действиях российских дипломатов, "шпионаже" и попытках дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа. В октябре прошлого года Молдавия выслала из страны сотрудника посольства РФ после взрыва неопознанной ракеты в районе молдавско-украинской границы. В ответ МИД РФ выслал сотрудника молдавского посольства.