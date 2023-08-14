ECOWAS считает провокацией обвинения, которые мятежники могут предъявить главе Нигера

В сообществе заявили, что угроза выдвинуть обвинения "противоречит заявлениям военных властей Нигера о желании мирного восстановления конституционного порядка"

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) рассматривают обвинения в государственной измене, которые мятежники намереваются предъявить президенту Нигера Мохамеду Базуму, как провокацию. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на коммюнике сообщества.

Как указывается в коммюнике ECOWAS, угроза выдвинуть подобные обвинения является "новой формой провокационных действий и противоречит заявлениям военных властей Нигера о желании мирного восстановления конституционного порядка".

Ранее сообщалось, что мятежники намерены предъявить свергнутому президенту Нигера Базуму обвинения в государственной измене.