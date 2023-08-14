МИД Армении сообщил о штатной работе генконсульства республики в Одессе

Оно продолжает прием граждан, отметила пресс-секретарь министерства Ани Бадалян

ЕРЕВАН, 14 августа. /ТАСС/. Генконсульство Армении в Одессе работает в штатном режиме и продолжает прием граждан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян, комментируя сообщения украинских СМИ о повреждениях, полученных зданием генконсульства.

"Генконсульство Армении в Одессе работает в полном объеме и продолжает принимать граждан Армении", - сказала Бадалян.

Она также подтвердила, что здание генконсульства получило "некоторые повреждения", и сообщила, что пострадавших среди граждан Армении нет.