14 августа, 17:04,
обновлено 14 августа, 18:07

МИД Армении сообщил о штатной работе генконсульства республики в Одессе

Оно продолжает прием граждан, отметила пресс-секретарь министерства Ани Бадалян

ЕРЕВАН, 14 августа. /ТАСС/. Генконсульство Армении в Одессе работает в штатном режиме и продолжает прием граждан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян, комментируя сообщения украинских СМИ о повреждениях, полученных зданием генконсульства.

"Генконсульство Армении в Одессе работает в полном объеме и продолжает принимать граждан Армении", - сказала Бадалян.

Она также подтвердила, что здание генконсульства получило "некоторые повреждения", и сообщила, что пострадавших среди граждан Армении нет. 

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