Транш США для Киева и взлом в Киево-Печерской лавре. Ситуация вокруг Украины

США выделили Украине новый транш оружия и военной техники на сумму $200 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. В новый пакет помощи вошли в том числе перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot и снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS.

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) взломали двери резиденции митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия в Киево-Печерской лавре и вынесли из нее мебель. Через четыре часа раскольники покинули здание, после чего оно было вновь опечатано.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные за прошедшие сутки успешно отразили на купянском направлении шесть атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На запорожском направлении за сутки ВС РФ отразили две атаки противника и уничтожили украинскую разведгруппу, добавил он.

В ночь на 14 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, все цели поражены, сказал Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152 районах. Так, в частности, в районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области была поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО испанского самоходного миномета Alakran.

На всех направлениях за сутки потери ВСУ составили свыше 600 бойцов, отметил Конашенков.

Новый транш

США выделили Украине новый транш оружия и военной техники на сумму $200 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Речь идет о первом выделении вооружений из суммы в $6,2 млрд из пакета федерального бюджета в 2023 финансовом году, ассигнованного ранее на помощь Киеву, которые Пентагон недавно обнаружил неистраченными.

Представитель Госдепартамента пояснил, что в новый транш вооружений вошли, в частности, перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, 37 тягачей, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, танковые снаряды калибра 120 мм, более 12 млн патронов для стрелкового оружия и гранат, запасные части и принадлежности.

Монумент "Родина-мать"

Рабочие завершили установку украинского герба-трезубца на щит монумента "Родина-мать" в Киеве вместо демонтированного герба СССР. Как сообщил ранее врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, была поставлена задача завершить работы по установке трезубца ко Дню независимости, который отмечается 24 августа. Герб СССР отправят на хранение в музей.

Идея заменить герб СССР на монументе "Родина-мать" на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны, возникла после 2015 года в рамках так называемой декоммунизации на Украине. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи.

Взлом в лавре

Представители раскольнической ПЦУ сорвали пломбы с резиденции митрополита канонической УПЦ Онуфрия в Киево-Печерской лавре и стали выносить из нее мебель, сообщили в Союзе православных журналистов. Через четыре часа раскольники из ПЦУ покинули здание, которое затем было снова опечатано.

Госпитализация митрополита Павла

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической УПЦ Павлу, которого на прошлой неделе освободили под залог, провели успешное стентирование сосудов сердца, сообщил его адвокат Никита Чекман. Он отметил, что в последние дни состояние митрополита ухудшилось в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи в СИЗО. Митрополит был арестован по обвинению в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Позднее он был отпущен под залог в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). В понедельник должно было состояться рассмотрение ходатайства прокуратуры, которая настаивает на двукратном увеличении суммы залога.

Визит министра финансов ФРГ в Киев

Премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил с прибывшим в Киев министром финансов Германии Кристианом Линднером дальнейшее сотрудничество и участие немецкого бизнеса в восстановлении страны. Шмыгаль в своем Telegram-канале отметил, что в настоящее время на Украине реализуется 5 совместных инвестиционных проектов на €247 млн и готовятся еще 3 на €73 млн. Со своей стороны, Линднер заверил Шмыгаля, что Германия и дальше будет поддерживать Украину, а проекты двух стран будут носить долговременный характер.

Ракеты Taurus

Левая партия (ЛП) Германии выступает против поставок Киеву крылатых ракет Taurus и считает необходимым активизировать усилия по достижению мира на Украине посредством переговоров, заявил журналистам в Берлине руководитель федерального аппарата ЛП Тобиас Банк. Он призвал создать "большой альянс за мир" при руководящей роли правительства Германии. "Обе стороны должны вернуться за стол переговоров, их необходимо усадить за стол переговоров", - считает руководитель федерального аппарата ЛП.

В настоящее время в Германии идут ожесточенные дискуссии о необходимости передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, которые Киев в конце мая запросил у Берлина. За предоставление ракет выступают некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии, оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако большинство социал-демократов пока против.

Участие в Олимпиаде

Украинские спортсмены готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже при допуске на них атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт. 18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. Позднее ведомство сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими под нейтральным флагом.