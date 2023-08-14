Комиссия эстонского парламента по контролю за госбюджетом ждет разъяснений от премьера

Речь идет о разъяснениях по вопросу финансирования канцелярии главы правительства

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Экс-глава МИД Эстонии, лидер оппозиционной партии "Отечество" и председатель специальной комиссии эстонского парламента по контролю за государственным бюджетом Урмас Рейнсалу ждет разъяснений от премьера Каи Каллас по вопросу финансирования канцелярии главы правительства. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

"Кая Каллас направила на сегодняшнее заседание министра финансов Марта Вырклаэва представлять ее, но он не смог ответить на многие вопросы. Это понятно, так как эти вопросы касались лично премьер-министра. Присутствие премьер-министра на заседании комиссии, безусловно, необходимо", - приводит ERR слова Рейнсалу.

Он также добавил, что ожидает разъяснений от Каллас на следующих заседаниях, сообщает портал.

Каллас в последнее время подвергается жесткой критике со стороны оппозиции и ведущих СМИ республики. В понедельник все оппозиционные партии, входящие в парламент Эстонии, инициировали против нее вотум недоверия. Как отмечал Рейнсалу, действия правительства усугубляют демографический и экономический кризис и ставят под угрозу благосостояние наименее обеспеченных слоев населения.

После победы Партии реформ на выборах в марте 2023 года Каллас сохранила за собой пост премьера. Новое правительство начало проводить курс на повышение налогов на доходы физических и юридических лиц, а также на сокращение социальных выплат. Правящая коалиция контролирует 60 из 101 места в парламенте.