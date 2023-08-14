Ливийская национальная судоходная компания потребовала освободить похищенного гендиректора

Она выразила сожаление по поводу "неспособности правительства и органов безопасности оперативно отреагировать на инцидент с похищением гендиректора"

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Ливийская национальная судоходная компания пригрозила приостановить свою деятельность, если власти страны не окажут содействия в освобождении похищенного неизвестными генерального директора Халеда ат-Тавати. Об этом говорится в распространенном на официальной странице в Facebook заявлении (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Компания выразила сожаление по поводу "неспособности правительства и органов безопасности оперативно отреагировать на инцидент с похищением гендиректора". "Если ат-Тавати не будет освобожден, компания начнет сидячую забастовку и приостановит свою деятельность", - говорится в заявлении сотрудников компании. Они выступили с требованием ко "всем органам безопасности выполнить свои обязанности, раскрыть местонахождение ат-Тавати и освободить его".

В воскресенье ливийская национальная судоходная компания сообщила, что "неизвестная вооруженная группа на трех автомобилях перехватила ат-Тавати по дороге домой, когда он выходил из штаб-квартиры компании". Согласно заявлению сотрудников, ему "угрожали оружием и увезли в неизвестном направлении".

Ливийский информационный портал Al Wasat передает, что ни личности похитителей, ни причины произошедшего пока неизвестны.