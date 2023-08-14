В ООН обеспокоены намерением военных в Нигере начать суд над президентом

Во всемирной организации призвали к немедленному освобождению Мохамеда Базума

ООН, 14 августа. /ТАСС/. Намерение отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума военных начать суд над ним вызывает большую тревогу, ООН призывает к немедленному освобождению политика. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Очевидно, это объявление вызывает большую тревогу. Мы по-прежнему крайне обеспокоены здоровьем, безопасностью президента Базума и его семьи, - сказал Дюжаррик. - Мы вновь призываем к его немедленному и без каких-либо условий освобождению".

Мятежники объявили 13 августа, что намерены начать судебное преследование Базума, который был захвачен ими в момент государственного переворота 26 июля. Они утверждают, что имеют доказательства совершения Базумом государственной измены и подрыва внутренней и внешней безопасности Нигера.