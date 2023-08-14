Защита Хантера Байдена настаивает на сохранении сделки с правосудием

Судья Мэриэллен Норейка дала спецпрокурору Дэвиду Уайссу время до 19:00 мск 15 августа, чтобы ответить на ходатайство защиты

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Защита Хантера Байдена оспорила намерение спецпрокурора Дэвида Уайсса отказаться от сделки с правосудием, ранее предложенной сыну президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление опубликовано в базе документов федерального суда по округу Делавэр.

В ходатайстве указывается, что и Хантер Байден, и сторона обвинения ранее подтвердили участие в сделке. Хантер Байден при этом выполнил предусмотренные соглашением обязательства, поэтому защита исходит из того, что договоренности продолжают действовать. Защита при этом готова дать затребованные ранее судом разъяснения по содержанию сделки, хотя не видит в этом необходимости в свете заявления прокуратуры о ее расторжении.

"Подзащитный намеревается придерживаться условий соглашения о досудебном урегулировании, которое было подписано на слушаниях 26 июля подзащитным, его адвокатом и властями США и соответствует заявлениям со стороны обвинения во время слушаний 26 июля, в ходе которых сторона обвинения признала в поданных им документах, дающих согласие на публикацию текстов досудебного урегулирования и соглашения о признании вины, что стороны вступили в действительное и обязывающее соглашение", - говорится в документе.

Судья Мэриэллен Норейка дала спецпрокурору время до полудня 15 августа (19:00 мск), чтобы дать ответ на ходатайство защиты.

В пятницу спецпрокурор Уайсс обратился в суд с заявлением о том, что сторона обвинения отказывается от ранее предложенной Хантеру Байдену сделки с правосудием.