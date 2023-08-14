ВМС Румынии сообщили, что морских мин у черноморского побережья страны не обнаружили

В Минобороны страны отметили, что водолазы и корабль береговой охраны провели совместную операцию по обследованию морского района вблизи берега у Костинешть

БУХАРЕСТ, 14 августа. /ТАСС/. Штаб ВМС Румынии сообщил, что в результате обследования черноморского пространства в районе румынского побережья дрейфующих морских мин обнаружено не было. Сообщение размещено на сайте Минобороны страны.

"ВМС Румынии в понедельник обследовали морское пространство вблизи румынского побережья после получения информации <...> о взрыве возможной морской мины в районе причала в Костинешть и о наличии мины в зоне дамбы порта Мангалия, - говорится в сообщении. - Водолазы и корабль береговой охраны провели совместную операцию по обследованию морского района вблизи берега у Костинешть, в результате которой дрейфующие морские мины обнаружены не были".

"Также сегодня тральщик "Вице-адмирал Константин Бэлеску", вертолет Puma Naval и патрульный самолет США провели морское и воздушное обследование морского пространства между Констанцей и Мангалией, в результате которого ни одной дрейфующей мины в этой зоне обнаружено не было", - говорится в сообщении.

В понедельник утром румынские СМИ сообщили о взрыве в Черном море в районе причала на румынском курорте Костинешть. Затем поступило сообщение об обнаружении "второй мины", дрейфующей в том же районе, однако позднее представитель ВМС Румынии, полковник Корнелиу Павел информировал, что в этом случае речь идет не о мине, а о "большом бревне". О причинах утреннего взрыва в Костинешть разъяснений дано не было.

В эти дни на румынском черноморском побережье зарегистрировано рекордное количество отдыхающих, ожидается, что их количество достигнет примерно 110 тыс. 15 августа, когда в стране отмечается день ВМС.