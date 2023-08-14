Кулеба заверил Коэна, что Украина не будет отменять безвизовый режим для Израиля

В свою очередь глава МИД Израиля заявил украинскому коллеге, что еврейское государство решит вопрос с медстраховками

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел Израиля и Украины Эли Коэн и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого украинский министр заверил, что Киев не будет отменять безвизовый режим для израильтян. Об этом сообщил посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

В свою очередь Коэн заявил Кулебе, что израильская сторона решит вопрос с медстраховками для украинских беженцев, находящихся в Израиле, добавил дипломат. Ранее несколько израильских СМИ, включая портал Ynet, сообщали, что порядка 14 тыс. украинских беженцев с августа лишены возможности получать медицинскую помощь в клиниках Израиля после решения Минфина страны не продлевать финансирование медицинских страховок для этой категории лиц.

"В сегодняшнем разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что вопрос медицинского страхования украинских беженцев в Израиле будет решен в ближайшее время. Кулеба сообщил, что, вопреки публикациям в прессе, украинская сторона не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме с Израилем", - написал Бродский в своем Telegram-канале.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с утверждением, что украинские власти рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем. В интервью украинской службе "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) он назвал в качестве одной из причин такой ситуации нехватку средств ПВО, чтобы обеспечить безопасность израильских паломников-хасидов, которые каждый год в сентябре приезжают в Умань на празднование иудейского нового года.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.