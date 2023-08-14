14 августа, 17:35,
обновлено 14 августа, 17:49
Попытка госпереворота в Нигере

США считают военную интервенцию в Нигер последним средством

AP Photo/ Jerome Delay
© AP Photo/ Jerome Delay

По словам замруководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, Соединенные Штаты хотят "мирного разрешения" ситуации

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. США исходят из того, что военная интервенция в Нигер должна быть последним средством, привержены поиску дипломатического решения ситуации. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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"ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки - прим. ТАСС) ясно заявило, что военная интервенция должна быть последним средством. Мы согласны с этим и продолжаем быть сосредоточены на достижении дипломатического решения, - отметил Пател. - Мы в тесном контакте с ECOWAS".

США хотят "мирного разрешения" ситуации. 

Теги:
НигерСШАПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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