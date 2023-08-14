США считают военную интервенцию в Нигер последним средством

По словам замруководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, Соединенные Штаты хотят "мирного разрешения" ситуации

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. США исходят из того, что военная интервенция в Нигер должна быть последним средством, привержены поиску дипломатического решения ситуации. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки - прим. ТАСС) ясно заявило, что военная интервенция должна быть последним средством. Мы согласны с этим и продолжаем быть сосредоточены на достижении дипломатического решения, - отметил Пател. - Мы в тесном контакте с ECOWAS".

США хотят "мирного разрешения" ситуации.