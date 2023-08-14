14 августа, 17:53

ОАЭ выступили посредниками при освобождении сотрудников ООН в Йемене

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина поблагодарила Объединенные Арабские Эмираты за усилия, предпринятые ими для освобождения

ДУБАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина поблагодарила Объединенные Арабские Эмираты за усилия, предпринятые ими для освобождения сотрудников ООН, похищенных в Йемене в феврале 2022 года. Об этом она заявила в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Президент [ОАЭ] шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян <...> сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром дружественной Республики Бангладеш <...> Шейх Хасиной, в ходе которого она выразила благодарность и глубокую признательность за важную роль, которую сыграли ОАЭ в освобождении сотрудников ООН, похищенных в Йемене более года назад, один из которых является гражданином Бангладеш", - следует из заявления, текст которого распространило эмиратское информационное агентство WAM.

Пять сотрудников департамента безопасности ООН были похищены неизвестными вооруженными лицами 11 феврале 2022 года на юге Йемена, когда возвращались в Аден после выездной миссии. Четверо из них являются гражданами Йемена. 11 августа этого года офис генерального секретаря всемирной организации сообщил, что все они освобождены, состояние их здоровья оценивается как хорошее. 

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