Госдеп заявил, что суд над отстраненным главой Нигера не поможет мирному урегулированию

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил, что США продолжают настаивать на скорейшем освобождении Мохамеда Базума

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Судебное преследование отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума не будет способствовать мирному урегулированию кризиса в стране. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Эти действия являются совершенно безосновательными и неоправданными. Откровенно говоря, они не будут способствовать разрешению кризиса", - сказал он, комментируя планы пришедших к власти в Нигере военных начать судебный процесс над Базумом.

Пател добавил, что США продолжают настаивать на скорейшем освобождении Базума.