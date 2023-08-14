Оппозиция Грузии вызвала главу МВД в парламент в связи с оползнем в Раче

В партии "Единое национальное движение" заявили, что интересуются, в частности, тем, какое оборудование есть у спасателей

ТБИЛИСИ, 14 августа. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" вызвала главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури в парламент в связи с проведением спасательной операции после схода оползня в курортном местечке Шови высокогорного края Рача. Об этом говорится в сообщении партии.

"У "Единого национального движения" есть вопросы к министру внутренних дел в связи с трагедией, которая произошла в Шови. Один из вопросов: "В Шови оползневые процессы произошли 3 августа 2023 года примерно в 15:00 (14:00 мск - прим. ТАСС). Согласно публичной информации и по данным очевидцев, соответствующие службы начали проводить спасательные мероприятия с трехчасовым опозданием", - указано в сообщении.

Оппозиция также интересуется, какое оборудование есть у спасателей, в каком состоянии вертолетный парк и оснащены ли вертолеты приборами ночного видения.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница Sunset Shovi. Более 200 человек удалось спасти. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе и гражданка России. Поиски восьми человек еще продолжаются. По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.

Оппозиция обвиняет власти в неправильном проведении спасательной операции. В частности, оппоненты власти утверждают, что в первый день стихийного бедствия спасатели не использовали вертолеты в ночное время суток, что помогло бы спасти еще больше людей. Представители власти не раз заявляли, что полеты вертолетов в горах на низкой высоте ночью являются рискованными. Все, кто спаслись, были вывезены до наступления сумерек, таким образом, в использовании вертолетов ночью не было необходимости.