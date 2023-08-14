В Армении заявили о ранении военного республики при обстреле со стороны азербайджанских ВС

Как отметили в пресс-службе Минобороны Армении, состояние раненого оценивается как тяжелое

ЕРЕВАН, 14 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли стрельбу в направлении армянских позиций, расположенных в Гегаркуникской области, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"14 августа около 19:50 (18:50 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Верин-Шоржа, в результате чего ранение получил [армянский] военнослужащий <...>", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В тексте отмечается, что состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое.