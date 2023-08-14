Байден пока не собирается ехать на Гавайи, чтобы ознакомиться с последствиями пожаров

Как отметил руководитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Диэнн Крисуэлл, в Соединенных Штатах "уделяют все внимание тому, чтобы гарантировать, что делают все возможное для обнаружения всех пропавших без вести"

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не планирует в настоящее время поездку в штат Гавайи, чтобы ознакомиться на месте с последствиями масштабных лесных пожаров на острове Мауи. Об этом сообщила на брифинге для журналистов руководитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Диэнн Крисуэлл.

"В настоящее время <...> мы уделяем все внимание тому, чтобы гарантировать, что мы делаем все возможное для обнаружения всех пропавших без вести. Президент обеспечил мне пространство, чтобы гарантировать, что я задействую весь надлежащий федеральный персонал и ресурсы в этой работе", - заявила Крисуэлл, когда ее попросили уточнить, рассматривается ли возможность поездки Байдена на Мауи.