14 августа, 18:51

Байден пока не собирается ехать на Гавайи, чтобы ознакомиться с последствиями пожаров

Как отметил руководитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Диэнн Крисуэлл, в Соединенных Штатах "уделяют все внимание тому, чтобы гарантировать, что делают все возможное для обнаружения всех пропавших без вести"

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не планирует в настоящее время поездку в штат Гавайи, чтобы ознакомиться на месте с последствиями масштабных лесных пожаров на острове Мауи. Об этом сообщила на брифинге для журналистов руководитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Диэнн Крисуэлл.

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"В настоящее время <...> мы уделяем все внимание тому, чтобы гарантировать, что мы делаем все возможное для обнаружения всех пропавших без вести. Президент обеспечил мне пространство, чтобы гарантировать, что я задействую весь надлежащий федеральный персонал и ресурсы в этой работе", - заявила Крисуэлл, когда ее попросили уточнить, рассматривается ли возможность поездки Байдена на Мауи. 

Теги:
СШАБайден, Джо
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