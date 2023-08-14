14 августа, 19:05

Самолеты и БЛА коалиции в Сирии 13 раз нарушили воздушное пространство района Эт-Танф

Там пролегают международные воздушные трассы, отметил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить.

Как отметил глава ЦПВС, беспилотные летательные аппараты международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 12 раз за прошедшие сутки нарушили протоколы деконфликтации, тем самым продолжая создавать опасные ситуации в небе Сирии. 

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