Более 11 тыс. словенцев приняли участие в акции по ликвидации последствий наводнения

По сведениям Словенского агентства печати, премьер-министр республики Роберт Голоб ознакомился с ситуацией в муниципалитетах Коменда и Менгеш

ЛЮБЛЯНА, 14 августа. /ТАСС/. Более 11 тыс. добровольцев приняли участие в ликвидации последствий крупнейшего в современной истории Словении наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом сообщило Словенское агентство печати (СТА).

Отмечается, что в рамках прошедшего в понедельник Дня солидарности в пострадавших в результате стихии регионах страны находились от 11 до 12 тыс. человек, которые зарегистрировались в программе "Наводнения-2023". Больше всего добровольцев пришли на помощь жителям регионов Савиньска и Корошка. По словам мэра муниципалитета Чрна-на-Корошкем Романы Лесьяк, около 500 человек, включая футболистов и тренерский штаб клуба "Марибор", приняли участие в ликвидации последствий наводнения.

Как указывает СТА, словенские министры также посетили в понедельник пострадавшие районы. Премьер-министр республики Роберт Голоб ознакомился с ситуацией в муниципалитетах Коменда и Менгеш в центральной части Словении, глава МИД Таня Файон, министр обороны Марьян Шарец, министр солидарного будущего Симон Мальявац и министр образования Дарио Фельда посетили регион Корошка. Министр труда, семьи, социальных дел и равных возможностей Лука Месец вместе с командой волонтеров помогал жителям муниципалитета Шкофья-Лока.

Ранее глава МИД страны Таня Файон сообщила о том, что более 10 соседних со Словенией стран, а также членов Евросоюза и НАТО помогают республике в ликвидации последствий крупнейшего в современной истории страны наводнения, вызванного проливными дождями. Стране помогают международные бригады, имеющие в распоряжении вертолеты, сборные мосты, а также тяжелую строительную технику для расчистки завалов и рек.

14 августа объявлено в республике Днем солидарности. Выходной день, по словам Голоба, направлен на то, чтобы "помочь знакомому, соседу, другу, всем, кто пострадал от сильного наводнения". 8 августа глава кабмина сообщил о том, что две трети территории Республики Словения пострадали в результате крупнейшего в современной истории страны наводнения, вызванного проливными дождями. По словам политика, более 10 тыс. домов были затоплены.