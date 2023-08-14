Блинкен заявил о необходимости сохранения давления на мятежников в Нигере

Госсекретарь США также приветствовал шаги Экономического сообщества стран Западной Африки, касающиеся кризиса в республике

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за сохранение давления на мятежников в Нигере. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер по итогам телефонного разговора, который провели Блинкен и президент Нигерии Бола Тинубу.

"Он [Блинкен] отметил важность сохранения давления на Национальный совет спасения родины [НССР] в целях восстановления конституционного порядка и освобождения президента Мохамеда Базума и его семьи", - говорится в письменном заявлении Миллера. В нем отмечается, что глава внешнеполитического ведомства США приветствовал шаги Экономического сообщества стран Западной Африки, касающиеся кризиса в Нигере.