14 августа, 19:07
Попытка госпереворота в Нигере

Блинкен заявил о необходимости сохранения давления на мятежников в Нигере

Госсекретарь США также приветствовал шаги Экономического сообщества стран Западной Африки, касающиеся кризиса в республике

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за сохранение давления на мятежников в Нигере. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер по итогам телефонного разговора, который провели Блинкен и президент Нигерии Бола Тинубу.

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"Он [Блинкен] отметил важность сохранения давления на Национальный совет спасения родины [НССР] в целях восстановления конституционного порядка и освобождения президента Мохамеда Базума и его семьи", - говорится в письменном заявлении Миллера. В нем отмечается, что глава внешнеполитического ведомства США приветствовал шаги Экономического сообщества стран Западной Африки, касающиеся кризиса в Нигере. 

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НигерСШАБлинкен, ЭнтониПопытка госпереворота в Нигере
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