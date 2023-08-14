Армия Израиля сообщила о перестрелке возле армейского поста на Западном берегу Иордана

Инцидент произошел возле населенного пункта Яабад

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 августа. /ТАСС/. Неизвестные открыли огонь в понедельник вечером по израильскому военному посту на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По ее информации, инцидент произошел возле населенного пункта Яабад на Западном берегу. "Военнослужащие Армии обороны Израиля, которые находились на месте, ответили огнем на поражение и начали поиски подозреваемых в этом районе", - говорится в сообщении.

С израильской стороны сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало, добавили в армии.