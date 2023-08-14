Байден уверен в независимости Минюста в свете назначения спецпрокурора по делу его сына

По словам руководителя пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, попытки членов Республиканской партии доказать причастность президента США к делам Хантера Байдена не имеют успеха

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в свете назначения прокурора округа Делавэр Дэвида Уайсса специальным прокурором по делу Хантера Байдена, сына президента США, заявила, что американский лидер уверен в независимости Минюста и судебной ветви власти.

Ее попросили прокомментировать критику, которую вызвало назначение Уайсса спецпрокурором, и предоставить доказательства того, что дело Хантера Байдена будет вестись честно.

"Касательно всего, о чем говорил или что заявлял представитель Хантера, я бы советовала вам обратиться к его представителю. Я не буду об этом говорить. Что я могу сказать, <...> так это то, что министерство юстиции независимо. Так считает президент, и он также считает, что Белый дом не станет политизировать работу министерства юстиции", - сказала на брифинге Жан-Пьер.

Она утверждала, что попытки членов Республиканской партии доказать причастность президента Джо Байдена к делам его сына не имеют успеха. "Президент не был причастен, никогда не обсуждал деловые сделки и не делал ничего плохого. Доказательств, свидетельствующих об обратном, нет", - заявила Жан-Пьер, добавив, что Байден "любит своего сына и гордится тем, что он стремится справиться со своей зависимостью и продолжает налаживать свою жизнь".

В июне телеканал CNN проинформировал, что Хантер Байден пошел на сделку со следствием, в рамках которой собирался признать вину в неуплате налогов. Кроме того, отмечалось, что стороны достигли договоренности по обвинению в нарушении правил хранения оружия. Признание вины по последнему пункту может грозить сыну президента тюремным заключением сроком до 10 лет. Однако на заседании 26 июля стороны неожиданно объявили, что пересматривают условия сделки. Судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность этими неожиданными действиями и попросила стороны пояснить, может ли заключение сделки уберечь сына американского лидера от предъявления дальнейших обвинений. Не получив точного ответа, судья дала сторонам месяц на то, чтобы окончательно сформулировать условия сделки.

Расследование в отношении сына Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества. В тот же период сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, проигнорировал требования властей об уплате налогов. Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии.