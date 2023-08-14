Во Флориде в закрытом режиме проходят слушания по делу против Трампа

В базе данных федерального суда по южному округу Флориды появились уведомления о трех документах

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Суд во Флориде рассмотрел ходатайства, связанные с обвинениями в адрес экс-президента США Дональда Трампа о ненадлежащем обращении с секретными документами, но не стал раскрывать их содержание.

В базе данных федерального суда по южному округу Флориды появились уведомления о трех документах, представленных суду 14 августа, однако их содержание засекречено. Ранее американские СМИ предполагали, что речь может идти о порядке обращения с секретными документами в ходе судебного процесса. Сам Трамп в суде в понедельник не появлялся.