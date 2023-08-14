На Украине заявили, что военные расходы бюджета страны в 2024 году превысят $43 млрд

Председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа подчеркнула, что Киеву необходимо найти $42 млрд внешнего финансирования, чтобы покрыть все остальные государственные расходы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Военные расходы бюджета Украины в 2024 году превысят 1,6 трлн гривен ($43,75 млрд). Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"В 2024 году мы будем закладывать на оборону не менее 1,6 трлн гривен, а может и больше", - сказала она в эфире украинского телеканала "Рада". Депутат подчеркнула, что Киеву необходимо найти $42 млрд внешнего финансирования, чтобы покрыть все остальные государственные расходы.

Кроме того, по словам Пидласы, в конце сентября - начале октября Рада собирается вновь увеличить затраты на сферу обороны в бюджете текущего года. "Мы снова будем говорить о значительной сумме несколько сотен миллиардов гривен. Мы будем перекладывать эти затраты на государственный долг, так как у нас нет другого выхода", - отметила она.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что военные расходы бюджета в 2023 году достигнут $48,7 млрд.

21 марта депутаты Верховной рады приняли закон об увеличении бюджетных расходов на сферу обороны на $14,6 млрд, 15 апреля он вступил в силу. В бюджете Украины на 2023 год ранее были запланированы расходы 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд), из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. При этом расходы на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд) в 2023 году. В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.