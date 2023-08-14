14 августа, 20:12

Министр обороны Абхазии примет участие в Московской конференции по безопасности

Всего в форуме будут участвовать представители более 100 стран и международных организаций

СУХУМ, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа примет участие в XI Московской конференции по безопасности, организованной Министерством обороны России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Во вторник состоится XI Московская конференция по международной безопасности в рамках международного военно-технического форума "Армия-2023". Делегация Министерства обороны Республики Абхазия во главе с министром Владимиром Ануа принимает участие в форуме наряду с представителями более 100 стран и международных организаций", - говорится в сообщении. 

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