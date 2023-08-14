14 августа, 20:25
Попытка госпереворота в Нигере

Боррель назвал суд над президентом Нигера "провокацией против демократии" и ECOWAS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности потребовал освободить Мохамеда Базума

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал планы организаторов переворота в Нигере начать судебное разбирательство в отношении отстраненного от власти президента Мохамеда Базума по обвинению в госизмене "провокацией против демократии" и против всего Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

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"Я осуждаю намерение хунты обвинить Мохамеда Базума в государственной измене. Это новый провокационный жест против демократии в Нигере, против ECOWAS и партнеров Нигера. Требую срочного возвращения к конституционному порядку и немедленного освобождения законного президента", - написал Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

Боррель уже заявлял, обращаясь к странам ECOWAS, что сам факт переворота в Нигере "подрывает демократическую легитимность" правительств остальных государств сообщества.

Мятежники в Нигере объявили 13 августа, что намерены начать судебное преследование Базума, который был захвачен ими в момент государственного переворота 26 июля. Они утверждают, что имеют доказательства совершения Базумом государственной измены и подрыва внутренней и внешней безопасности Нигера. 

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