14 августа, 20:41
Столкновения в Судане

В ООН сообщили, что около 20 тыс. суданцев покинули свои дома в результате столкновений

По информации всемирной организации, столкновения препятствуют доставке гуманитарной помощи в Ньялу из Восточного Дарфура

ЖЕНЕВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома из-за столкновений в штате Южный Дарфур в Судане. Об этом сообщило в Женеве Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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УКГВ "глубоко обеспокоено сообщениями о кровопролитных столкновениях в Южном Дарфуре в последние дни", говорится в сообщении. "Насилие привело к перемещению примерно 20 тыс. человек из нескольких районов вокруг столицы штата - города Ньяла", - отметило управление, сославшись на "предварительные отчеты Международной организации по миграции".

Оно подчеркнуло, что "внимательно следит за ситуацией и работает над оказанием содействия доставке гуманитарной помощи в Южный Дарфур". В УКГВ выразили сожаление в связи с тем, что "столкновения в настоящее время препятствуют доставке помощи в Ньялу из Восточного Дарфура". 

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